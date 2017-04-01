陸大學宿舍現男屍？警方：愚人節惡搞
玩笑開大了！3月31日，西方愚人節前夕，一張中國礦業大學「宿舍內凶殺案」的「現場照片」瘋傳網路，4月1日江蘇網警官方微博回應表示，所謂「凶殺現場」是中國礦業大學3名學生愚人節惡搞，校方則表示會嚴肅處理此事。
澎湃新聞報導，3月31日，大陸一張血腥照片在網上引起關注。照片上，一間大學宿舍的地上躺著兩具男性「屍體」、地板上有大量血跡。有網友稱，這張照片是中國礦業大學宿舍內發生的「一起凶殺案」現場照片。
消息在網路迅速發酵，網友大量轉載，引起江蘇警方快速展開調查。
4月1日西方愚人節當天，江蘇網警在官方微博發布《關於網傳「中國礦業大學宿舍凶殺案」的情況通報》，稱江蘇網警知道情況後立即通過當地警方與校方核實。經查，中國礦業大學近期未發生類似案件，所謂「凶殺現場」照片係該校三名學生愚人節惡搞，潑灑人造血漿後拍攝。
針對三位學生的這一玩笑，通報中表示，公安機關已對喬某某、沈某某、袁某某三名學生依法予以訓誡教育。
同日，中國礦業大學黨委宣傳部新聞宣傳科科長李秀也回應陸媒表示，校方召開了專門的工作會議，配合公安機關調查，嚴肅批評當事學生，按照學生管理有關規定處理，對其他同學相應的網路文明和法紀教育提醒。
(旺報)
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