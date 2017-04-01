凸顯主權 菲圖將班哈姆高地更名

我要評比

菲律賓今天表示，菲國計畫將東側班哈姆高地（Benham Rise）海域重新命名，以凸顯菲國對此海域的主權。近來中國大陸海測船駛入當地進行測量。

其實截至去年底，菲方就已追蹤到大陸海測船在班哈姆高地一帶活動數月之久，對其意圖感到憂心。聯合國2012年宣布，班哈姆高地是菲國大陸棚的一部分。

大陸方面則說，這艘海測船只是經過此一海域，並未從事其他活動。大陸外交部上週表示，陸方充分尊重菲國對班哈姆高地的大陸棚權利。

菲國當局今天表示，打算將此海域更名為「菲律賓高地」（Philippine Rise）。這片海域大約相當於希臘的面積，有些科學家相信，當地生物多樣性豐富，盛產鮪魚。

菲國總統府發言人阿貝拉（Ernesto Abella）發表聲明說：「現在已有提案，經過必要的法律與後勤研究後，將著手更名。」

阿貝拉說，菲國總統杜特蒂下令外交部和文官長辦公室研究，藉更名來凸顯菲國對此海域的主權。1060401

(中央社)