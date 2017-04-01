世界花式滑冰賽 台裔陳楷雯第4
在芬蘭赫爾辛基舉行的2017世界花式滑冰錦標賽，首度參賽的美籍台裔好手陳楷雯以總分199.29拿下第4名，與獎牌擦身而過。
陳楷雯是在今年的美國花式滑冰錦標賽中拿下冠軍，取得世界花式滑冰錦標賽的資格，事實上陳楷雯上屆就取得參賽資格，但是因為年齡太小無法參賽，今年才首度登上這個大舞台。
衛冕的俄羅斯女將梅德韋德娃（Evgenia Medvedeva）以完美的演出，寫下破紀錄的233.41分，再度摘金；加拿大的奧絲蒙（Kaetlyn Osmond）與戴爾曼（Gabrielle Daleman）分居二、三名，這也是加拿大史上首度有兩名選手站上女子花式滑冰頒獎台上。
陳楷雯雖然與獎牌擦身而過，但首度參賽就能拿下第4名，她說，雖然她犯了許多錯誤，但還是很開心能夠完成比賽。
陳楷雯在短曲項目名列第5，而她的成績，也幫助美國在明年的平昌冬奧的女子花式滑冰項目上，取得滿額的3個名額；俄羅斯與加拿大也取得3個名額。
根據冬奧規定，每一個國家的前兩名選手，排名數字總和加起來在13以內，就可以獲得3個名額，美國除了陳楷雯的第4名之外，華格納（Ashley Wagner）名列第7。1060401
(中央社)
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