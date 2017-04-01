冰王子羽生結弦 世界花滑錦標賽逆轉勝
日本花式滑冰巨星羽生結弦今天在芬蘭赫爾辛基舉行ISU世界花式滑冰錦標賽中奪冠。日前的短曲比賽，他暫居第5名，今天的長曲表演刷新他所保持的最高紀錄，形成逆轉勝。
22歲的羽生在2017 ISU世界花式滑冰錦標賽時隔3屆第2度奪冠。他在日前的短曲表演中，與暫居第1名的選手相差10.66分，僅列第5名，但今天的長曲表演，他成功地完成了4次4迴旋跳躍，刷新他個人所保持的世界最高紀錄（219.48分），拿到223.20分，以總分321.59分，形成逆轉勝。
第2名也是日本選手19歲的宇野昌磨，短曲拿到104.86分、長曲拿到214.45分，總分319.31分。第3名是中國大陸選手金博洋，短曲拿到98.64分、長曲拿到204.94分，總分303.58分，連2年名列第3名。
企圖3連霸的西班牙選手羅培茲（Javier Fernandez Lopez）短曲拿到109.05分暫居第1，長曲明顯出現失誤，只拿到192.14，總分301.19分，名列第4。1060401
(中央社)
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