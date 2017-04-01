輔導員猥褻3少年 接受心理治療換緩刑

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余姓教會宗教少年班老師，前年起在教會視訊室多次猥褻13歲、11歲、8歲的3名少年，被害少年告訴父母報警查獲；台中地院審理後，認為余男事後取得少年及家人原諒，並主動到草屯療養院接受心理治療，從輕依強制猥褻罪判2年徒刑、緩刑5年。

判決書指出，余男在教會擔任宗教少年班老師，同時兼任少年輔導員，與少年接觸機會多，從前年9月起至去年4月間，卻利用播放投影設備機會，在教會視訊室內多次猥褻3名少年，少年驚覺受害，告訴父母而報警查獲。

台中地院審理時，法官審酌余男犯案並無強暴、脅迫、恐嚇，手段平和，犯後坦承犯行，表示懊悔之意，且獲3名被害少年的父親原諒，且主動到草屯療養院接受心理治療，因而酌量減刑，從輕依強制猥褻罪判2年徒刑、緩刑5年。

(中時)