林子崴生涯5勝 對兄弟拿4勝

統一獅先發左投林子崴。（葉姵妤攝）

統一獅21歲左投林子崴今天（1日）先發出戰中信兄弟，主投6局，只因挨全壘打失掉1分，飆出生涯單場新高的8次三振，本季首場出賽就奪下勝投和單場MVP，生涯累積的5勝中就有4勝來自中信兄弟。

林子崴2015年季中選秀加盟中職，該年9月1日對兄弟中繼2.2局無失分，奪下生涯首勝，而他去年先發5場戰績2勝5敗，兩場勝投也兄弟所貢獻，雖然投球內容不盡理想，分別投了5.1局失6分、6局失5分，但隊友打擊很幫忙。

背負球隊的高度期待，林子崴去年表現不如預期，今年他被教練團規劃為固定先發，季前調整狀況不錯，也找回從前的自信，今晚首度掛帥表現精彩，先發6局用了101球，只被敲出2支安打，其中因被彭政閔敲全壘打失唯一1分，賞給對手8次三振，收下勝投。

生涯5勝就有4勝是對戰兄弟，林子崴笑說：「每次好像都會被教練團排到對戰兄弟，但投他們沒有什麼特別的感覺，謝謝隊友都會幫我打很多分。」

(中時電子報)