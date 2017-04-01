陸中小學教師職稱愈高事愈少 蒲公英評論：非好事
大陸網路公眾號蒲公英評論表示，日前中國教育報一份關中小學教師職稱情況的調查引人關注。這份調查提出了教師評職稱過程中的一個現象——贏者通吃，即教師的職稱越高，工作量越少，發展機會更多，承擔重要任務的機會也越多。
調查指出，大陸教師平均月薪3830.87元人民幣（下同）。職稱高的教師月薪也越高。高級教師平均月薪4783.24元，一級教師4055.30元，二級教師、三級教師和未評級教師工資水平均低於全大陸平均水平。調查還指出，隨著職稱的升高，教師的周課時數逐漸減少，未評級與三級、二級、一級、高級教師的平均周課時數分別是15.02節、13.64節、12.80節、11.57節。
在教師獲得國家培訓的機會方面，高職稱也占據明顯優勢。高級教師和一級教師參加國家級培訓的比例分別是38%和36%，已經占去2/3。而在教師擔任管理職務的機會方面，教師職稱越高，擔任副校長、主任、組長等管理類職務的比例越高。從資料來看，高職稱教師幾乎占盡了被調查到的所有好處，用調查中的話來講，就是「贏者通吃」。
蒲公英評論表示，假如上述調查結論屬實，或者部分屬實，有必要作出反思，是什麼讓校園淪落為弱肉強食之地？
職稱評定政策是一項認定和體現教師階段性教學科研能力差異，並據此分配資源的政策，具有一定的合理性。但如果發展成強者愈強、弱者愈弱的馬太效應，則尤應警惕。
評論表示，高職稱不僅是待遇和榮譽，也是責任和義務。如果高職稱成了坐享其成、投機取巧的通行證，而不是能者多勞，那麼高職稱的擁有者已經背離了這一冠冕的本義。
(旺報)
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