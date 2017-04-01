新北投車站返鄉 陳明章哼唱望春風
4月1日正式啟用「新北投乘降所」，後改稱為「新北投驛」即今所稱新北投車站。
新北投車站的站體採木造結構，屋頂簷架下的雕花托座，以及1937年因站體擴建而產生的3+1組合老虎窗，為車站建築一大特色，是台北市僅存的百年車站。
1988年因台鐵北淡線停駛而走入歷史的新北投車站，拆遷後移至彰化台灣民俗村存放供遊客參觀，2003年文化資產保存意識抬頭，台北市政府與民間團體攜手爭取車站回家。
幾經波折，日榮資產股份有限公司有感於台北市民對車站返鄉的熱忱與期盼，同意無償捐贈新北投車站予台北市。隨後車站修復重組工程於2016年展開，並於今年於原址附近重組完成對外開放。1060401
(中央社)
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