大甲媽要回鑾了！ 違放鞭炮煙火將罰

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大甲媽要回鑾了！大甲鎮瀾宮媽祖遶境進香2日晚間抵達，台中市消防局為避免施放煙火造成空氣紫爆，連日來拜會列管的沿線宮廟進行宣導、約制，並強調消防單位今年將派出取締人員深夜緊盯煙火施放情形，一旦接獲違規施放專業爆竹煙火者，絕對依法開罰。

大甲媽祖遶境進香隊伍每年回鑾時，最能感受信眾熱情為祈求媽祖庇佑大量使用鞭炮、煙火；消防局表示，台中市政府訂定爆竹煙火施放管制自治條例，除規定施放時間，另高空煙火、煙火瀑布均納入專業煙火，施放需申請、專業證照，施放範圍有限制，違者將受罰。

消防局指出，大甲媽祖去年回鑾大甲街道，各個陣頭所施放的鞭炮、煙火數量比往年要顯著減少，獲得民眾好評，今年他們再接再厲，積極宣導，避免屆時出現空氣紫爆的汙染。

另清明連假低溫來襲，返鄉掃墓、連續長時間使用燃氣熱水器機會增加，台中市消防局提供「反碳風水師」服務，撥打119申請由消防人員到府檢查，今年已幫助2200個家庭解除一氧化碳中毒危險，提醒民眾保持良好環境通風，避免一氧化碳中毒危害。

(中時)