駭客入侵加拿大麥當勞 求職者資料遭盜

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加拿大麥當勞今天表示，由於其徵人網站遭駭客入侵，高達9萬5000筆個人資料被竊。

法新社報導，加拿大麥當勞表示，這些資料涵蓋從2014年3月起，來向該公司求職的所有人，並稱目前已針對此事展開調查。

根據加拿大麥當勞的聲明，遭駭客鎖定的網站業已關閉，收集有求職者的姓名、住址、電郵、電話號碼、過去就職經歷與其他相關資料等。

但該公司表示，較為敏感的資料例如個人健康資訊、社會保險號碼與銀行相關資訊，因並非召募時需要蒐集的資料，所以未受到影響。

該公司指出，目前被竊資訊仍未出現遭不當使用跡象，並對所有相關影響道歉。（譯者：中央社許湘欣）1060401

(中央社)