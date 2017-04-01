西安首開至貴陽高鐵 時間縮短為10小時

中國新聞網1日報導，1日上午，首趟西安北開往貴陽北的高鐵列車，從西安北站駛出，開往貴陽。這也是唯一一趟從西安始發不用穿越秦嶺就能抵達西南地區的列車。此趟高鐵的開行，結束了陝貴兩地間不通高鐵的歷史。

此次西安至貴陽高鐵的開通，較以往的普通速度列車，行駛時間由原來的22小時59分，縮短至10小時34分。大大拉近兩個城市之間的距離，增進兩地的經濟文化交流。

(工商)