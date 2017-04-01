菜販當街遭砍 只因欠錢不還

基隆市林姓男子不滿同學欠錢不還，竟和另2名友人蒙面手持銳利開山刀衝入菜市場，當街上演砍人戲碼嚇壞行經路人，立即報警方處理，而警方逮捕林男等3人，訊後依殺人未遂罪嫌法辦。

基隆市七堵市場上個月26日真實上演「古惑仔砍人」戲碼，3名蒙面俠持開山刀闖入追砍余姓菜販，造成余姓菜販左手臂多處刀傷，也嚇壞不少目睹民眾，基隆市三分局立即組成專案小組，經過連日追查在昨晚逮捕3人到案。

警方調查，33歲林姓男子平時以幫派分子自居，和遭砍的余男互為國中同學關係，2人因債務糾紛起衝突，竟夥同另外20歲宋姓與27歳連姓小弟手持開山刀、棒球棍追砍。

警訊後，將林等3人依殺人未遂、恐嚇等罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

(中時)