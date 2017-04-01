「清明節快樂」觸霉頭？ 專家：無影響

每逢重大節日，親戚、朋友之間都會互道「節日快樂」，以表祝福；然而在清明節收到祝福訊息，讓人不知該如何回復；而網路上也曾經討論過相關議題，網友意見兩極。

清明連假開始，部分民眾見到親友時，常以「清明節快樂」打招呼，但卻有網友直言，這樣的訊息觸霉頭；並分析，清明節為掃墓祭奠、寄託哀思，是很嚴肅的節日，於此時祝福節日快樂，的確不適合。

對此，北京民俗學會秘書長高巍表示，民眾因為不夠了解清明節，才會認為「清明節快樂」會觸霉頭；高巍解釋，清明是春季重要節日，主題內容豐富，既將寒食節、上巳節揉合，又符合春天正處陽氣上升、陰氣下沉、萬物復甦、生氣勃勃的節氣特徵。

普遍民眾會認為，清明節就是掃墓祭祖、寄念哀思而已；而高巍指出，清明節並非悲傷的節日，除了對先人哀思，也使後人獲得精神慰藉，踏青郊遊，更是清明節的重點之一，讓人們感受春天生機勃勃，滿懷積極的過生活。

(旺報)