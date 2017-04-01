陸外地人員子女就學困難 讀私校或回老家
大陸《法制日報》報導，流動人員（沒有本地戶籍）子女就學困難，如果不是花大錢上私立學校，就是和父母分隔兩地，回老家上學。
王女士是山東人，大學畢業後在上海工作3年，取得了戶口。由於工作崗位調動，王女士來北京工作認識了李先生，兩人結婚後育有二女，老大今年4歲，老二今年8個月。
「雖然在北京買了不限購的房子，但是戶口問題一直解決不了。老公自己創業，戶口一直在老家，我的戶口在上海。」王女士說。
由於幾年內不太可能把孩子的戶口落到北京，且上海教育政策和資源也不錯，他們想辦法把兩個孩子的戶口落到上海。
在北京生活，沒有戶口對孩子的教育還是會造成影響，老大上幼稚園就感到阻力。現在許多公立幼稚園也是劃學區，條件比較嚴格，不僅要求在學區內有房子還需要有戶口。
「我家旁邊就有公立幼稚園，每個月1000元人民幣（下同），當然是首選，但是只有招不滿時才可以經過層層篩選讓外地孩子入園。每年都一位難求，許多符合資質的家長都半夜去排隊，我們不抱希望。網上報名時填了4家，意料之中，都沒錄取。我們就把孩子送到附近的私立幼稚園，每個月5000元，比公立幼稚園貴了5倍。」
王女士是雙薪家庭，也沒錢請保姆，她把父母從老家山東接到北京，6人蝸居60平方公尺的房子，父母平時幫著做飯帶孩子。
再過兩年，老大要上小學，才是真正犯愁的時候。孩子只能借讀，要辦的手續很複雜，需要相關證明、街道審核、網申，最後是相關部門的聯合審核。關鍵是房子不在學區，即使申請通過了，也不能保證孩子的學習環境。王女士和老公商量，到時候即便托關係也沒辦法擇好的學校借讀的話，只能把孩子送到私立學校。初步想法還是在孩子高中畢業考大學時，把她送回上海。
(旺報)
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