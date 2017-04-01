北韓核試驗場停止動作 恐完成核試準備
日本NHK電視台1日報導，當地時間3月31日，美國國防部長馬提斯在訪英記者會上，針對北韓可能再次實施核試驗一事強調，決不允許北韓提高擁核能力，應採取措施予以遏制。
馬提斯稱，北韓擁核技術不斷提高威脅地區和平，為維持秩序，美國已與同盟國採取外交手段積極協調，但北韓依然一意孤行，因此不得不採取相應措施。據稱，美已將北韓核問題列為安保領域中最重要的課題。
北韓在3月不斷進行飛彈試射，在衛星的監控下，北韓東北部的核試驗場被認為有準備核試驗的動向。近日，該核試驗場停止動作，相關美國研究團體分析稱北韓已完成第6次核試驗準備。
美國政府相關人士近日在接受日媒採訪時表示，北韓擁核不可逆，美軍對此已提高警戒。
另一方面，關於北韓完成核試驗準備工作的猜測，日媒報導，專門負責研究北韓核動態的美國約翰霍普金斯大學研究小組表示，據3月29至30日衛星拍攝照片顯示，北韓東北部的豐溪里核試驗場已不見車輛或人員的蹤跡。先前該核試驗場入口處聚集大量車輛，在管理設施附近充斥大量人員。該研究小組因此判斷北韓有可能已完成核試驗相關準備工作。
(旺報)
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