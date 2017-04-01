陸大學生借5萬 利滾利竟要還百萬人民幣

我要評比

大陸各大學近年出現針對學生的「校園貸」，不需要任何擔保，只要是在學生就能輕鬆貸款，每月利息僅0.99%，讓許多大陸學生趨之若鶩。

許多平台看準大學生對利息懵懂，喊出「零首付」、「零利率」等口號，隱藏背後的高利息，許多大學生因此超前消費，甚至多頭借款。

上海侯姓大學生因手頭緊，以校園貸借款5萬（人民幣，下同），借款方要求先扣除2000元上門費以及8000元仲介費，最後拿到手的僅4萬元。

侯姓大學生每天兼差工作，每半個月按時還款2000多元，到了第4期時，借款方卻突然要求立刻還清餘款，無力償還的他只能換個平台先借款來還。利滾利半年竟累積高達100萬元債款。即使父親出面籌款30萬，也填補不了，如今侯姓大學生只能輟學在家。

校園貸：又稱校園網貸，是大陸網路金融業發明的一種能在網路上向在校大學生提供借款的方式。借款門檻低、方式簡單，只要是在校生，僅需在網路上填寫資料、支付一定手續費，就能輕鬆申請信用貸款，相當受到大學生歡迎。

(旺報)