林子崴放手壓猛象 8K生涯新高

我要評比

21歲的年輕左投手林子崴歷經上一季的起起伏伏，本季首場先發就宣示決心，生涯新高的8次三振壓制猛象打線，捕手高志綱一句話「放鬆一點，不要自己玩」成了關鍵。

林子崴今晚在新莊面對主場中信兄弟，投6局只被敲2支安打，唯一失分是1局下「恰恰」彭政閔的陽春砲。

林子崴說，今天做足心理建設，「上場就是盡力發揮，不要怕對手」，前兩年投球時，比較沒有把握，現在學會大膽去投。

林子崴2局下連續三振曾陶鎔、許基宏，3局下三振彭政閔，4局下又連續三振蔣智賢、曾陶鎔、許基宏。他說今天多靠著直球、滑球三振對手，最快球速141公里。

5局下林子崴遇到亂流，詹子賢安打、鄭達鴻保送，他說當時投球「沒有很篤定」，捕手高志綱喊暫停，提醒他「放鬆一點，不要自己玩」，意思是說，隊友在後面挺你，不用害怕。

林子崴以雙殺、三振化解了這個危機，並且投完6局才退場，他上次投滿6局是去年6月14日，距今相隔291天。1060401

(中央社)