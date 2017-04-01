林益全回應風波 網友留言送暖
富邦悍將外野手林哲瑄在網路上暗諷隊友林益全，經過兩天話題延燒，被媒體冠上「茶壺風暴」，今天林益全正面回應，呼籲隊友一起攜手「一起贏，一起輸」，獲得網友正面回應。
富邦悍將今晚在桃園，以5比9不敵地主Lamigo桃猿隊，林益全賽後貼文，短短40分鐘內超過2500網友按讚、360則留言、超過60次分享，有人留言說「打好每一場球，自然有人看到」、「我變成你的球迷了」。
富邦悍將30日敗給中信兄弟，賽後林哲瑄在臉書專頁留言「原來在台灣贏得金手套是不需要撲球的！真的長知識了！」，引起網友關注，還有不少球員在底下留言。
林哲瑄隔天面對媒體，公開表示「只是抒發，沒有針對任何人」，但有平面媒體指出，林哲瑄影射的就是有4屆金手套獎的一壘手林益全，當天幾球打向一壘，林益全差一點接到，卻沒有撲球。
林益全在2014年曾因撲球而左肩受傷，總教練葉君璋了解這個狀況，為了不讓球隊內部摩擦擴大，召集球員開會。球團總經理蔡承儒也公開對球迷喊話，「教練團跟球員都有良好溝通」、「或許一開始溝通方式的選擇可以更好」。
經過2天的沈寂，他今天在賽後公開回應，「關於這幾天的事件，我有一些話想說」。他說打職棒進入第9年，從興農、義大到富邦，每年目標都一樣，把冠軍捧回家。
林益全說，特別是今年富邦球團「給我們一個家的感覺」，想要拚冠的感覺更是強烈。
林益全說：「我們在同一支球隊，有著同樣的目標，我相信在去年的總冠軍之後，我們會一起攜手再變得更好，我們會一起贏，一起輸，一起打好每一場比賽。」
林益全也回應所有的質疑，「我知道自己還有很多要努力的地方，所以一直想辦法讓自己再更好，也許還是有很多不足，而我卻沒發現的地方，那麼，請告訴我，我會盡全力做到最好」。1060401
(中央社)
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