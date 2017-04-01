女兒睡太熟 鍾欣凌搞笑確認還在呼吸嗎
鍾欣凌1日擔任QSHION一日店長，帶著小女兒1歲的二寶出席活動，她開玩笑說：「女兒就是我的搖錢樹。」二寶很黏她，她笑說二寶宛如「奶蛭」一般，隨時都巴著她不放，她苦笑說：「醒著是惡魔，睡著是天使。」孩子能安慰入睡都要靠好的寢具，但女兒睡太熟也讓她擔心，「她還有在呼吸嗎」，果然當媽後什麼都能操心。
鍾欣凌說，目前一家四口都睡同間房，5歲大女兒兔寶不肯分房睡，二女兒二寶還處於很黏人時期，讓夫妻兩其實沒什麼喘息時間，睡著了也常常為了孩子醒來，有次兔寶把她叫醒，「媽媽、媽媽」，她睡眼惺忪問：「怎麼啦？」結果兔寶說：「妳打呼可以小聲一點嗎？」讓她差點沒摔下床。
她也提到，孩子床墊品質很重要，台灣品牌QSHION的床墊，舒適及透氣度遠超過傳統床墊，孩子們可以安穩睡好覺，她也可以趁機享受片刻偷閒時間，好好吃泡麵、追韓劇。
(中時)
關鍵字：鍾欣凌
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