南韓礦砂船失蹤 24船員生死不明

分享至

分享至

分享至

分享至

分享至

我要評比

南韓外交部今天說，一艘南韓礦砂船昨天在烏拉圭外海失蹤，船上24名船員目前生死不明。貨輪失蹤前曾發出求救訊號。

法新社報導，南韓外交部表示，名為「Stella Daisy」的礦砂船昨天發出正在沉沒的手機簡訊後即告失蹤。船上有8名南韓籍及16名菲律賓籍船員。

韓聯社（Yonhap News Agency）引述南韓外交部官員報導：「目前仍不清楚船員是否安全逃生。」

報導說，烏拉圭海岸巡防隊已展開搜救行動。

「Stella Daisy」是一艘超大礦砂船（VLOC），載運量在26萬公噸以上。（譯者：中央社周慧盈）1060401

(中央社)