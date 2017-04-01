重慶自貿試驗區 首批簽約60個項目802億元
新華社報導，1日，中國（重慶）自由貿易試驗區，正式掛牌運作。掛牌儀式後，重慶自貿示範區還進行首批60個重點項目的集中簽約，簽約金額達802億元人民幣（下同）。
據重慶市商務委相關負責人表示，簽約專案涉及高端製造、金融、國際物流、總部經濟等多個領域，其中，外資專案21個，簽約金額423億元，內資項目39個，簽約金額379億元。
重慶自貿區是第三批7個自貿區之一。按照方案，重慶自貿區發展目標是，努力建成投資貿易便利、高端產業集聚、監管高效便捷、金融服務完善、法治環境規範，輻射帶動作用突出的高水準高標準自由貿易園區，努力建成服務於「一帶一路」建設和長江經濟帶發展的國際物流樞紐和口岸高地，帶動西部大開發戰略深入實施。
(工商)
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