揮別冷氣團 未來一周溫暖又舒適

隨著冷氣團減弱，好天氣也要來報到了。接下來的一周將會是溫暖舒適、適合出遊踏青的好日子。（本報資料照片）

受到鋒面通過及大陸冷氣團南下影響，清明兒童連假首日清晨全台有雨，濕濕冷冷。不過，隨著冷氣團減弱，好天氣也要來報到了。接下來的一周將會是溫暖舒適、適合出遊踏青的好日子，南部高溫甚至有機會超過30度；但入夜後及清晨氣溫仍偏低，提醒民眾須留心天氣變化，避免著涼。

氣象局表示，今晚入夜至明（2）天清晨，受到大陸冷氣團冷空氣及輻射冷卻影響，各地都很寒冷，特別是嘉義以北及宜蘭地區，普遍僅11至14度，其他地區低溫約15至17度。明天白天起，因為大陸冷氣團開始減弱，氣溫逐漸回升，北部及東北部高溫預測可達20至22度，中部24度，南部26度。雖然天氣回暖，但提醒民眾中南部日夜溫差可達10度以上，須留意別著涼。

此外，由於水氣減少，明天各地多為晴到多雲的好天氣，僅花東地區可能有零星短暫雨。

氣象局指，3日起至8日天氣穩定，除東部和東南部地區可能有零星短暫雨，各地多為多雲到晴的好天氣。不過3日夜晚和清晨受輻射冷卻影響，西半部氣溫仍偏低；4日開始，白天轉為較溫暖舒適的天氣，北部高溫有望達到28度，中南部高溫可能超過30度。

氣象局預估，9日至11日將轉為微弱東北風影響的型態，氣溫略下降，迎風面北部及東半部有點零星降雨，不過大致還算舒適。

(中時電子報)