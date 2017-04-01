嘉南療養院推正念親職訓練 陪爸媽成為更好的父母

4月4日是兒童節，為人父母都希望教養好孩子，但孩子若未能按照自己的理想發展，往往讓父母傷透腦筋，嘉南療養院臨床心理科主任杜家興考量許多父母困境，發展出正念型父母訓練課程，受到許多家長肯定。

從事心理臨床20多年，杜家興從多年臨床工作得知，許多父母常是跟校方合作已久、多方請教、看過無數資料、嘗試過各種方法後，才願意走進精神醫療機構，除了在嘉南療養院提供提供專業服務外，他也經常深入校園與職場，從知識、技巧、實作練習讓大家學習如何透過正念親職訓練，成為夠好的父母。

他說，具有正念教養能力的父母，遇到親職狀況時，懂得往內心辨認出在親子互動時的促發因素，並運用能創造出正念的方法，讓自己不被激到沸騰、能夠忍住而不率性反應，增加積極且可能有效的應對方法。

阿美長年困在夫妻關係和婆媳問題而無法主導孩子教養，離婚後，孩子們卻不諒解她，並責怪她沒有扮演保護孩子的母親角色，親子經常爭執，阿美覺得被孩子誤解，但愈解釋、孩子反彈愈大，經過正念親職訓練，阿美懂得放鬆自己並同理關心孩子的期望與心情。

杜家興指出，親職教養落差，到了孩子讀國高中時最明顯，父母對自己的自責、內疚與失控，讓親職教養反覆發生負面循環。他說，親職互動關鍵不是知識或解決問題，而是透過一段長時間心與心的交流，讓孩子發現生命的樂趣與方向。

(中時)