守護百歲台南公園 兒童科學館推「帕克奇遇特展」

台南市兒童科學館推出以台南公園為主題的「帕克奇遇特展」，透過故事場景表達生態保育議題。(曹婷婷攝)

台南公園今年100歲了，兒童節前夕，台南市兒童科學館特別推出以台南公園生態為主題的「帕克奇遇特展」，透過故事場景表達生態保育議題，重新思考如何與公園和平共處。

教育局長陳修平表示，這個特展是送給台南公園百歲生日的禮物，兒童科學館邀請台南社區大學指導，花1年時間籌備，以推動「永續生態環境」為理念，規畫「帕克奇遇特展」，且為更貼近孩子的思考，內容以故事場景方式呈現，由主角帕克(Park諧音)引領民眾參觀。

南瀛科學教育館館長何秋蓮說，「帕克奇遇特展」設計10個場景，各自表達不同生態保育議題，如「草地家園」特別把草與底棲生物放大，從牆壁跑出一個巨大的腳，讓孩子體會踩踏草皮時，小生物的感受；還有巨大鳥籠則是感受任意捕捉小動物，被別人觀看的滋味。

(中時)