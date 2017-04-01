墾丁夏都春宴超火辣 比基尼辣妹選拔嗨翻全場

夏都春宴今在夏都沙灘酒店登場。（周綾昀攝）

夏都春宴今在夏都沙灘酒店登場。（周綾昀攝）

夏都春宴今在夏都沙灘酒店登場。（周綾昀攝）

比基尼辣妹選拔時，讓氣氛嗨到最高點。（周綾昀攝）

墾丁夏都沙灘酒店今首日舉辦夏都春宴，找來國際頂尖知名百大DJ音樂表演，包含來自荷蘭的全球百大DJ Headhunterz、世界著名3米高機器人的英國DJ Kryoman，及來自澳大利亞的被譽為全球最炙手可熱的音樂製作人兄弟DJ Bombs Away，和許多國際超重量級卡司聯手製作超嗨舞曲。

而晚間8時舉行的比基尼辣妹選拔活動，優勝者可獲得1萬元，更讓現場氣氛high到高點。

(中時)