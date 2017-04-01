蝶戀花條款 大客車上國道擬繫安全帶

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蝶戀花遊覽車翻覆，引發遊覽車強制繫安全帶討論，交通部表示，將修法要求大客車上國道旅客強制繫安全帶，最快下半年上路。

蝶戀花賞櫻團遊覽車翻車造成33死11傷慘劇，引發強制繫安全帶聲浪，交通部表示，交通部運研所調查，發現歐盟等國家城際巴士行駛國道或長途路線等，都已強制繫安全帶。

交通部表示，已研擬修法要求大客車上國道應全車繫安全帶，未來司機得告知乘客須繫安全帶，若不繫一旦被取締將罰乘客，小孩則可能免除，若發生肇事，乘客也要負擔有相關責任，本月將邀集學者專家討論，最快下半年可望上路。1060401

(中央社)