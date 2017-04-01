大客車上國道強制繫安全帶 本月推動修法

我要評比

蝶戀花旅行社遊覽車翻車造成33死，許多死者當時被強大力道甩出車外，釀成嚴重傷亡，有學者呼籲交通部修法，規定大客車及遊覽車全車強制繫安全帶。經運研所蒐集國外規定後，日前已送交公路總局，預計本月邀集學者、專家討論，可能推動修法。

運研所調查發現，歐盟曾要求大客車全車應繫安全帶，多數成員國皆遵守其大方向，但以國道或長途城際大客車、巴士為主，市區客運公車則被排除，美國部分州也強制全車繫安全帶。

(中時電子報)