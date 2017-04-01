委法院接管國會 祕魯召回大使籲硬起來

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祕魯今天呼籲其他國家，也對委內瑞拉採取強硬態度，召回駐委國大使，以抗議挺政府的委內瑞拉最高法院「獨裁」接管國會。

委內瑞拉最高院本週稍早接管國會，遭批政變。抗議聲音及國際譴責今天升高，美洲地區尤其祕魯反應最強烈。

由中間派總統庫辛斯基（Pedro Pablo Kuczynski）主政的祕魯，稱委內瑞拉最高院此舉「公然違反民主」，並立即召回祕魯駐委國大使。

祕魯副總統維茲卡拉（Martin Vizcarra）受訪時告訴記者：「這是其他國家應迅速跟進的舉動，以讓委內瑞拉感到孤立無依。如果我們希望一個國家或一洲由民主治理，對於拒斥任何政變或獨裁主義，所有國家都須立場堅定。」（譯者：中央社蔡佳伶）1060401

(中央社)