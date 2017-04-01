年年被罰 墾丁春電混樂今年也不意外

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墾管處對業者開罰3000元。（周綾昀攝）

墾管處對業者開罰3000元。（周綾昀攝）

春電混樂今年仍如期進行。（周綾昀攝）

墾丁春天音樂節活動，其中1場未合法且有售票行為的「春電混樂」，每年舉辦卻每年都被墾管處開罰，今晚9時許，墾管處遊憩課針對春電混樂在非指定位置處，舉辦戶外音樂活動，以國家公園法第13條第1項第8款，開罰一張3000元罰單。

這場春電混樂於1、2日連續2天舉辦，墾管處遊憩課表示，昨已先提前來開罰，明天若未改善，仍會繼續對業者罰3000元。

(中時)