國道混凝土車傳動軸掉落 國一汐止段10多車爆胎

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1輌混凝土預拌車傳動軸掉落，導致多輛車在國道爆胎。（蕭承訓截自國道監視系統）

1輌混凝土預拌車傳動軸掉落，導致多輛車在國道爆胎。（蕭承訓截自國道監視系統）

混凝土預拌車傳動軸掉落，導致多輛車在國道爆胎。（蕭承訓截自國道監視系統）

國道中山高速公路今晚發生意外，根據第一公路警察大隊報告，汐止分隊在今（1）日21時28分在國道一號北13.9公里處理1交通事故，現場係一預拌混凝土車掉落傳動軸，導致多部車壓到造成爆胎或車損。刻由國道警察處理中。

國道1號北上13.9公里汐止段1日晚間9時許，一輛預拌混凝土車傳動軸掉落路面，造成10多輛車子輾過爆胎，被迫停在路邊，所幸沒有造成人員傷亡。

國道警方表示，目前已將肇事路面清空，受損車輛也一一拖吊；也循線找到大貨車車主並請他到案說明，釐清詳細肇事原因。

(中時)