向太驚爆成龍遭勒索落淚 零金援小龍女內幕公開

成龍。(本報系資料照)

吳綺莉日前召開記者會，淚控成龍自女兒出生至今，一毛錢都沒給過，引發輿論一致痛批成龍不負責。不過香港影視大亨向華強妻子「向太」陳嵐，今（1日）晚間出席活動，則力挺好友成龍是個有情有義之人，還加碼驚爆成龍零金援小龍女內幕，原來是他過去曾遭「某人」天價勒索，讓他對對方徹底心死。

向太最先被問到吳綺莉淚控成龍零金援一事，原本還不願回應，直言「人家家事我怎講」，但一聽到有人問成龍會負責小龍女的生活費嗎？個性義氣的她，忍不住開腔：「有人硬要生她(小龍女)出來，卓林是這件事裡面最無辜可憐的，那個是她媽的選擇，她沒得選，令成龍處在一個兩難情況下。」

陳嵐坦言不認識小龍女，也不清楚吳綺莉的財務狀況，那成龍有無拿錢給對方？她反問：「怎麼給呢？將來卓林大個21歲一定會給，但不會交給吳綺莉。」

陳嵐又稱成龍表面對女兒不聞不問，私下為這件事多次落淚，「他始終有家庭，他做錯事，老婆又這麼挺他。」更驚爆成龍曾被恐嚇勒索，還拉著他們哭。勒索人是誰？陳嵐稱那個人已經走了，「有因有果，對方舉動令成龍死心，不想再知不想再理。」

(中時電子報)