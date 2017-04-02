和解不嫌晚 李國修病榻上愧「這事」引兒淚崩

豬哥亮先前在病榻與女兒和解，不少藝人也有過和家人大和解經驗。（圖／中時資料照片）

綜藝天王豬哥亮與電音女神謝金燕去年在演唱會上掀家醜鬧翻，日前豬哥亮傳出病重，謝金燕第一時間趕往醫院陪爸，溫馨破冰，可見家人之間沒有永遠的仇恨，而演藝圈中不少藝人也曾經歷生病後，才吐露內心話或和家人和好，許多例子都提醒著大家愛要及時。

林依晨因生一場大病，和媽媽和好。（圖／中時資料照片）

1. 林依晨

零負評女神林依晨26歲曾生了一場大病，腦下垂體確診長了2公分的蛋型腫瘤，導致她須停工住院開刀，回憶這段經歷，林依晨以「老天爺對我真好」來形容，透露因這場大病，她終於有機會向媽媽開口這幾年來的憤怒與恐懼，以前的她是爛好人，也因為母親教育有完美主義、總是壓抑，林依晨說：「就是跟媽媽說心底話，覺得媽媽要求我守時、誠實、做弟弟榜樣，有時過分嚴苛。」難得有機會靜下心說話，母女也化解心結。

李國修逝世前在病榻向兒子致歉。（圖／中時資料照片）

2. 李國修

屏風表演班創辦人李國修4年前因癌症過世，他的兒子李思源之後上《康熙來了》宣傳舞台劇時，透露李國修曾在病房突然向他道歉，主因是李思源國中時頂撞鋼琴老師，使李國修在一怒之下甩兒子耳光，之後雖沒再提這事，卻讓李國修惦記多年，某天突然對李思源說：「十年前你跟鋼琴老師頂嘴，我打了你巴掌，我現在向你道歉」，兩人都當場淚崩。

柯俊雄病危時與前妻所生兩個女兒和好。（圖／中時資料照片）

3. 柯俊雄

金馬影帝柯俊雄2015年底因肺癌過世，他生前曾有兩段婚姻，第一段與「寶島玉女」張美瑤的婚姻疑因柯俊雄出軌破局，導致兩人所生女兒對父親有心結，柯俊雄辭世後，針對流言蜚語，二女打破沉默，聲明柯俊雄住院時，女兒們已放下過去種種和父親和解，對於父母生前的婚姻、感情、贍養費等家事報導，和事實差距極大，她們決定不予回應，也希望外界能給她們靜靜懷念父親的空間。

郭憲鴻透露和父親在病榻大和解。（圖／翻攝自新聞挖挖哇！Youtube）

4. 郭東修

殯葬達人「冬瓜」郭東修2013年因肺癌病逝，兒子「小冬瓜」郭憲鴻日前上《新聞挖挖哇》透露和爸爸以前關係疏遠、冷戰，直到父親當年被確診癌症，兩人有更多機會相處，關係才改善，郭憲鴻和爸爸道歉這麼晚才回來照顧他，郭東修則淡淡說沒關係，這都是他的命，這生他不後悔什麼，唯一可惜來不及看兒子成家、生小孩，郭憲鴻又問爸說：「你有愛憲鴻嗎？」，郭東修回應：「你在傻什麼，當然愛！」使郭憲鴻感動說：「這是23年來他第一次說愛我。」

(專題報導)