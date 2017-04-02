防租屋看房被放鴿子 包租公5大技巧教戰
你是否有過這樣的經驗？與房東約好看屋，但在半路或是到門口房東才通知已經被租走了，讓你白跑一趟，包租公律師蔡志雄在鉅亨網專欄撰文指出，若想避免「放屋被放鴿子」的窘境，關鍵在於讓自己成為房東的首選，並提供五大技巧給有租屋需求的民眾參考。
1.主動告知房東自己的優點
房東想找經濟能力穩定且會照顧房子的房客，所以，老師、公務員、公司主管等頭銜一定要說，也可以在對話中透露自己最討厭菸味，房東就知道這位房客不抽菸，喜歡乾淨整潔的環境，也會更放心將房子租給你。
2.租屋地點到公司交通方便
房東除了希望快點找到房客，也希望房客可以住得久，因此，房東通常會選擇工作地點與租屋處較近或是交通方便的房客。
3.跟房東表示會主動確認時間
房東最怕房客不按時繳租，因此，守時很重要，可藉由向房東表明看屋當天會主動確認狀況，讓房東知道自己守時的個性，增加好印象。
4.當天詢問房東能否提早看屋
受歡迎的房子總能吸引多組房客詢問，有的房東也會集中帶看。如果跟房東約在上午11點、下午4點、晚上9點，這些通常不是第一順位。若遇到這樣的狀況，可以提早到現場附近，然後詢問房東，剛好提早到附近了，方不方便先看屋，這是插隊的方法。
5.絕對不能要求租金押金分期
通常簽約時房客要給房東3個月的租金（其中有2個月是押金），有的房客一時間湊不出來，可能會跟房東商量押金能否少收1個月，下個月再補給他，或者也有房客提議租金分期付，但這種狀況，房東同意的機會都不高，所以，一定要把資金先準備好。
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。