防租屋看房被放鴿子 包租公5大技巧教戰

租屋看房老是被放鴿子？專家說有五個技巧可以避開這窘境。(示意圖/本報系資料照)

你是否有過這樣的經驗？與房東約好看屋，但在半路或是到門口房東才通知已經被租走了，讓你白跑一趟，包租公律師蔡志雄在鉅亨網專欄撰文指出，若想避免「放屋被放鴿子」的窘境，關鍵在於讓自己成為房東的首選，並提供五大技巧給有租屋需求的民眾參考。

1.主動告知房東自己的優點

房東想找經濟能力穩定且會照顧房子的房客，所以，老師、公務員、公司主管等頭銜一定要說，也可以在對話中透露自己最討厭菸味，房東就知道這位房客不抽菸，喜歡乾淨整潔的環境，也會更放心將房子租給你。

2.租屋地點到公司交通方便

房東除了希望快點找到房客，也希望房客可以住得久，因此，房東通常會選擇工作地點與租屋處較近或是交通方便的房客。

3.跟房東表示會主動確認時間

房東最怕房客不按時繳租，因此，守時很重要，可藉由向房東表明看屋當天會主動確認狀況，讓房東知道自己守時的個性，增加好印象。

4.當天詢問房東能否提早看屋

受歡迎的房子總能吸引多組房客詢問，有的房東也會集中帶看。如果跟房東約在上午11點、下午4點、晚上9點，這些通常不是第一順位。若遇到這樣的狀況，可以提早到現場附近，然後詢問房東，剛好提早到附近了，方不方便先看屋，這是插隊的方法。

5.絕對不能要求租金押金分期

通常簽約時房客要給房東3個月的租金（其中有2個月是押金），有的房客一時間湊不出來，可能會跟房東商量押金能否少收1個月，下個月再補給他，或者也有房客提議租金分期付，但這種狀況，房東同意的機會都不高，所以，一定要把資金先準備好。

(中時電子報)