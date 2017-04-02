健康50專欄：自閉症不是你想的那樣…

物理治療師黃方沂(左)接受健康50節目主持人尉遲佩玉(右)專訪談自閉症。(馬樹立攝)

影片：健康50 - 自閉症的動作發展

4月2日是「世界關懷自閉症日」（World Autism Awareness Day, WAAD），根據內政部統計，台灣105年罹患自閉症人數已經高達13,377人，與100年之11,212人相較，成長了19.31%。若與10年前人數相比較，自閉症者增加2.16倍，是身心障礙者人數增加幅度最大之一。

自閉症類群障礙(簡稱為自閉症)是全世界高度關注的兒童發展障礙疾病，在國內外的盛行率報告都呈現逐年顯著升高的趨勢。近年來，臨床服務與學術研究對於自閉症的了解有長足的進步，使得越來越多的兒童可以在嬰幼兒階段即早被發現，醫療專業團隊之早期診斷及早期介入，包括物理治療，以提供有效的治療是改善自閉類群障礙的首要工作。

自閉症兒童的主要症狀為社交溝通及社會互動的缺損，病徵通常會在幼兒階段出現。(圖/達志)

自閉症兒童的主要症狀為社交溝通及社會互動的缺損，以及侷限、重複的行為、興趣及活動，其病徵通常會在幼兒階段出現，而在嬰幼兒發展的過程中持續出現社交互動困難、語言溝通能力低下等乃其重要的特徵。此外，國內外的研究顯示自閉症兒童在嬰幼兒階段常出現知覺動作障礙、動作發展遲緩與動作策略缺損等問題，進一步影響嬰幼兒藉由動作遊戲學習各方面領域發展之能力，進入學齡期後更常伴隨運動及協調障礙等問題，導致兒童不易適應環境以及參與同儕的體育或休閒活動。研究也顯示其知覺動作障礙與行為互動的核心症狀發展有重要的相關性。美國疾病管制與預防署對於自閉類群障礙明確提到，0-5歲間的早期介入方案，包括物理治療，能夠有效地幫助自閉類群兒童學習重要的發展技能，包括幫助兒童改善說話、活動以及和別人互動的能力，因此知覺動作專家之物理治療師更是自閉類群障礙早期療育團隊重要成員之一。

兒童物理治療師應與家長一起合作，共同針對兒童及其所處的生活環境之全面的發展給予專業的評估，再根據評估結果給予個案發展的介入，並提供和示範家長居家訓練計畫建議，以協助兒童知覺動作的發展以及日常生活與學校活動的參與和同儕互動。物理治療師能夠和家長建立合作夥伴關係，關心家長與兒童在日常生活及參與社區活動之需求，向家長說明治療的策略，對家長提供照顧上的諮詢與建議，並與家長一起討論如何有效於日常生活中去協助兒童持續成長，一同支持兒童的發展與社會參與，以達到最佳的早療效果，讓自閉類群障礙兒童之潛能完全開發。

家長可在動作遊戲中加入行為互動技巧帶自閉症兒童於家中做練習，行為互動技巧包括提升兒童的動機及給予立即回饋等。如訓練跳躍時於高處放置可吸引兒童之物品增加動機，帶著兒童利用跳躍拿取，並在跳起後給予該物品當作獎勵。也可於家中玩球類活動時讓兒童選擇想使用的球以增加動機，並使用行為互動的概念如輪流、增強回饋等來進行傳接球遊戲(請參考影片示範)。

【小檔案：世界自閉症關懷日】

4月2日為「世界關懷自閉症日」，在此日點亮藍燈，已成為全世界各國的一致行為。從97年起，紐約證券交易所、東京天空塔、黎巴嫩貝魯特城、神戶港、梵諦岡、雪梨歌劇院、四川大廈、澳門旅遊塔、多倫多國家電視塔、加拿大航空中心、英國三角帆塔等，全球超過50個城市以及3000個著名的建築物與景點，都在4月2日點亮藍燈，將建築物及景點披上藍色外衣，呼籲大家共同關心自閉症者，為他們及其家庭加油打氣，呼籲重視此病症的患病率，並以「尊重、支持、接納」之行動關懷的態度，關懷自閉症者及其家庭。

(本文作者潘懿玲為臺灣大學物理治療研究所碩士班第12屆畢業生、現職為臺大醫院物理治療中心物理治療師；影片人物黃方沂，現職為臺大醫院物理治療中心物理治療師）

(中時電子報)