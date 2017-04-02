《時來運轉》火箭三分猛烈 找太陽止敗就對了
目前3連敗的休士頓火箭，3日上午9點將到鳳凰城客場遭遇狀況更差，且連兩天出賽的太陽，憑藉領先全聯盟的強大三分火力，搭配「大鬍子」哈登帶傷持續奮戰，火箭想要中止最近連敗，找上培植年輕戰力的太陽就對了。
火箭本季平均得分115.3分，僅排在勇士之後，靠的就是凶猛的三分火力，平均每場三分出手(40.1次)與命中數(14.4顆)，證明他們有多麼依賴三分球，陣中幾乎人人都可投三分外線，應該僅有先發中鋒卡培拉不會投。
本季保持全勤的哈登，場均29.2分、11.2助攻與8.1籃板，就算最近飽受左手挫傷所苦，卻堅持不肯休息養傷，主因在於他跟雷霆後衛韋斯布魯克之間的年度MVP競爭激烈，哈登說什麼也要打滿82場，增添自己奪下年度MVP機會。
就算哈登沒法拿出真正實力，又少了主力前鋒萊恩安德生(腳踝扭傷)，火箭仍有足夠戰力可以「射日」，況且本季前3次遭遇太陽，火箭全都大勝收場，平均勝分更達20.3分，就知道火箭要贏太陽有多麼輕鬆寫意。
反觀最近開始明顯擺爛，卻美其名稱為培植年輕戰力的太陽，正處10連敗的無奈窘境，問題是他們擺出史上最年輕的先發陣容，幾乎等於拿出NCAA大學等級戰力來打NBA，開玩笑也要有一定程度，也把球迷都當傻子。
不過太陽這套年輕陣容，或許日後有可能成長到球星等級，特別是當家後衛戴文布克，先前遭遇塞爾提克獨拿70分的驚人進攻表現，令人不禁期待他的未來，另外包含尤里斯、克里斯、華倫、艾瑞克連等人也有不錯潛質。
只是太陽3日主場遭遇火箭之前，2日先去波特蘭客場，跟力拚西區最後1張季後賽門票的拓荒者交手，連兩天出賽的體能壓力，加上年輕經驗不足的明顯劣勢，想要擊敗高居西區第3的火箭，簡直像是不可能的任務。
(中時電子報)
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