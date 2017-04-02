伊軍空襲 據報擊斃IS二號人物朱麥里

我要評比

伊拉克國營電視台今天引據軍事情報單位的消息報導，據信是伊斯蘭國（IS）領導人巴格達迪（Bakr al─Baghdadi）副手的朱麥里（Ayad al─Jumaili）已在空襲中遭到擊斃。

報導中說，伊拉克空軍對敘利亞邊界附近的卡恩（Qaim ）地區發動空襲，將朱麥里和伊斯蘭國其他指揮官擊斃，但未說明空襲的日期。

報導中說，朱麥里是伊斯蘭國「第二號人物」，擔任「作戰部長」。1060402

(中央社)