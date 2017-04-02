滿滿都是回憶 張國榮十部必看經典電影

《倩女幽魂》。(取自百度百科)

2003年4月1日愚人節，一代巨星張國榮給所有人開了個天大玩笑，從文華東方酒店24樓一躍而下，結束46歲的人生。他生前曾說「聽說貓有九條命，但電影演員可以超過九條命，每一部電影就是一個生命」，《中時電子報》現在就帶大家一起回顧張國榮十部必看經典電影。

1. 《英雄本色》

《英雄本色》預告

1989年出品的電影《英雄本色》，由國際吳宇森執導，狄龍、周潤發及張國榮主演，故事描述黑道間的名利鬥爭，吳宇森憑藉此片奠定吳氏電影風格，《英雄本色》不僅讓周潤發拿下金像獎影帝，也讓張國榮的實力派演技得以被看見。

2.《倩女幽魂》

《倩女幽魂》預告

翻拍自1960年邵氏同名電影《倩女幽魂》，講述文弱書生甯采臣與聶小倩的人鬼戀情，該片上映後佳評如潮，也是鬼片中的經典之作。而張國榮的暱稱「哥哥」就源自王祖賢在拍攝此片期間對他的稱呼。

3.《胭脂扣》

《胭脂扣》預告

改編自李碧華同名小說的《胭脂扣》，由張國榮、梅艷芳領銜演出，故事講述香港三十年代的石塘咀名妓如花與紈絝子弟十二少的感情糾葛，男主角張國榮將癡情又懦弱的十二少形象刻畫的入木三分，梅艷芳也憑此片拿下金馬獎影后寶座。

4.《阿飛正傳》

《阿飛正傳》預告

王家衛執導《阿飛正傳》，以1960年代初期的香港為背景，描述一位孤傲、叛逆青年的內心世界和情感糾葛，真實再現了香港普通青年的生活環境和社會狀況。其中張國榮對鏡獨舞片段堪稱經典，他亦憑此片拿下香港金像獎影帝殊榮。

5.《家有喜事》

《家有喜事》2016年修復加長版預告

1992年上映的賀歲喜劇《家有囍事》，片中有黃百鳴、周星馳、張國榮、張曼玉、吳君如及毛舜筠等大咖演出，是賀歲片中的經典之作，並在24年後於香港重新上映。

6.《霸王別姬》

《霸王別姬》預告

說起張國榮，就不可不提這部讓他享譽國際之作《霸王別姬》，該片獲得第46屆法國坎城影展金棕櫚獎，成為第一部也是迄今唯一獲得此獎項的華語電影，還榮獲美國金球獎最佳外語片，以及第66屆奧斯卡最佳外語片獎提名，並於2015年被美國《時代》周刊評為「百大不朽電影」之一。

7.《東邪西毒》

《東邪西毒》預告

1994年出品的王家衛電影《東邪西毒》，原本王家衛打算讓張國榮飾演「東邪」黃藥師，不過他認為張國榮在《阿飛正傳》已非常瀟灑，東邪只能算是延續，因此改變主意，讓張國榮飾演自卑、不想受傷害的「西毒」歐陽鋒。

8.《東成西就》

堪稱華語電影史上陣容最強大的賀歲喜劇。(取自豆瓣電影)

由於王家衛拍攝《東邪西毒》無論製作費用或是時間，都比預期超出太多，在出資人壓力下，導演劉鎮偉以原班人馬拍成賀歲喜劇片《射鵰英雄傳之東成西就》。

9.《金枝玉葉》

《金枝玉葉》電影主題曲-追

張國榮、袁詠儀主演愛情片《金枝玉葉》1994年香港上映，毫無懸念地拿下香港電影暑假檔票房冠軍，而他為電影獻唱主題曲《追》更獲第14屆香港金像獎最佳原唱歌曲。只要《追》的前奏一響起，就能帶領影迷想起電影中的經典片段。

10.《春光乍洩》

《春光乍洩》預告

王家衛執導《春光乍洩》是一部描述同志電影，王家衛以細膩的導演手法將男主角張國榮、梁朝偉處於崩離邊緣的心緒呈現地淋漓盡致，而張國榮也成功詮釋個性極為不討喜的「何寶榮」。

(專題報導)