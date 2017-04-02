哥倫比亞山崩土石流 至少112死120傷

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官員今天表示，哥倫比亞西南部邊界省分普圖馬約省（Putumayo）境內昨晚山崩引發的土石流摧毀多棟民宅，造成112人死亡，至少120人受傷。

路透社報導，連日豪雨造成多條河川水位暴漲溢流，把沉積物沖往首府莫科阿（Mocoa）市內建築物和道路。

哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）抵達災區莫科阿並宣布進入緊急狀態後表示，「我剛接到通報指出，有112人罹難。我們將會持續搜尋。」

當地警方今天稍早前表示，已尋獲93具遺體。救難單位則表示，有120人受傷。

空軍在推特張貼的照片顯示，社區街道到處是爛泥和受損房舍，上傳至社群媒體的手機拍攝短片顯示，居民正忙著搜尋倖存者。

法新社報導，紅十字會和官員今天表示，哥倫比亞南部豪雨引發的山崩和土石流掩埋房舍，造成92人喪生、180人受傷及200人下落不明。

軍方拍攝的莫科阿市照片顯示，土石流捲走民宅、橋樑、車輛和樹木，留下成堆毀損木材和竭色爛泥。連日豪雨引發的山崩和土石流於31日深夜釀災。

紅十字會救援幹部尤瑞尼亞（Cesar Urena）告訴法新社，「我們能回報，有92人死亡和180人受傷」。

尤瑞尼亞警告稱，由於有200人仍下落不明，罹難人數可能還會攀升。他又說，罹難人數相當快速大幅攀升。紅十字會先前估計有16人罹難。1060401

(中央社)