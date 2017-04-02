哥倫比亞山崩土石流 初估112死、120傷

哥倫比亞鄰近厄瓜多爾的城鎮莫科阿（Mocoa）發生嚴重土石流山崩，已有多人死傷。（美聯社）

南美洲哥倫比亞南部，鄰近厄瓜多爾的邊界省分普圖馬約省（Putumayo）4月1日因豪雨成災導致河水泛濫，並引發晚山崩引發的土石流，初估已造成112死亡、至少120人受傷。哥倫比亞總統桑托斯表示，將會前往災區，親自監督救援進度。

《BBC》報導，因連日豪雨，造成多條河川水位暴漲溢流，導致普圖馬約多處地區發生土石流，多處房屋和橋樑坍塌，其中又以城鎮莫科阿（Mocoa）災情最為嚴重，當地交通停頓，並造成多人失蹤，初估已有112死，且死亡人數恐持續攀升。

目前哥倫比亞當地政府已派人進行救援，國際組織紅十字會救援會也派人前往幫忙。而哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）稍早也抵達災區，並宣布進入緊急狀態後表示，「我剛接到通報指出，有112人罹難。我們將會持續搜尋。」

(中時電子報)