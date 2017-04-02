繼手機後！三星洗衣機又爆炸 澳2童險遭波及
韓國電子龍頭三星（Samsung）近來風波不斷，繼去年旗艦手機Galaxy Note 7 爆炸因電池設計不善引爆爆炸後，三星少主李在鎔又因行賄案而入獄。澳洲雪梨1名住在利物浦區的女子使用家中的三星洗衣機洗衣服，沒想到洗衣機突然爆炸起火，還差點波及到她的2個孩子。
英國《每日郵報》報導，澳洲雪梨1名住在利物浦區的女子貝蒂（Betty）於當地時間3月31日上午使用家中的三星洗衣機清欲洗衣物時，她才剛把衣物丟進洗衣機時，才按下開關開始洗衣，沒想到洗衣機就突然地發出巨響、爆炸起火，洗衣房焦黑起火，爆炸還差點波及到貝蒂的2個孩子，讓她直呼好驚恐。
事實上，三星2010年至2013年間所生產的直立洗衣機在就曾有安全上疑慮，三星為了安全也曾全面召回，且提供免費維修更換，然在過去幾年間，全球仍傳出多起洗衣機爆炸事故。目前三星澳洲分公司尚未針對這起事件做出評論。而據台灣《蘋果日報》報導，台灣三星表示，該款機型在台灣並無販售。
(中時電子報)
文章來源：英國《每日郵報》
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