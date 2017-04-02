蘇聯時代著名俄國詩人 葉夫圖申科辭世
俄羅斯新聞社（RIANovosti）報導，蘇聯時代著名俄國詩人葉夫圖申科（Yevgeny Yevtushenko）4月1日因心臟衰竭病逝美國，享壽84歲。
葉夫圖申科於1960年代在西方擁有大批支持者。
俄新社引述葉夫圖申科的妻子諾維柯娃（Maria Novikova）表示，「她於幾分鐘前安詳辭世，親人隨侍在側。」
在赫魯雪夫（Nikita Khrushchev）擔任共黨領導人的1960年代初的短暫藝術融冰期，葉夫圖申科以不墨守成規的象徵一舉成名。
他其後變成共產政權的忠實支持者，並享有各種國家特權，直到1991年蘇聯瓦解為止。他最著名的作品是1961年出版的史詩式「巴比亞爾」（Babi Yar），控訴1941年納粹在基輔（Kiev）西北部巴比亞爾的暴行，當時有成千上萬猶太人遭屠殺。
葉夫圖申科於1990年代中期移居美國，任教於奧克拉荷馬州（Oklahoma）杜爾沙大學（University of Tulsa）。
塔斯社（TASS）報導，1932年出生的葉夫圖申科，出版過逾150本詩集，1963年獲提名角逐諾貝爾文學獎。1060401
(中央社)
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