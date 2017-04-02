逼70名女學生脫褲！印度女舍監要檢查誰「月經」來

印度女舍監竟要求整間宿舍至少70名學生集體脫褲子，要藉此檢查誰經期來了。（圖取自印度《Outlook India》網站）

什麼！這年頭了還有這種霸凌體罰！印度北方一間寄宿學校的女廁門上沾有血迹因廁所被弄髒了又找不到誰是肇事者，女舍監竟要求整間宿舍至少70名學生集體脫褲子，要藉此檢查誰經期來了，想找出「抹紅」廁所的兇手。

印度《Outlook India》網站報導，印度穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一間學校近來傳出舍監體罰女學生。當時現場沒有老師，女舍監托馬爾（Surekha Tomar）逼迫70名年約10歲的女童下半身衣物全部脫掉，否則就要進行體罰，還有女學生要求下半身赤裸坐在教室裡。

事發後引發學生家長抗議，印度教育部也已成立專案小組調查脫褲一事。而。校方亦已將涉案女舍監托馬爾停職。

然女舍監矢口否認她命令女學生們脫褲，還聲稱自己是女生們的守護人，她只是希望向她們解釋月經是生理現象，不用感到羞愧，對於招指控，女舍監還辯稱「都是教職員與學生們的陰謀」。

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(中時電子報)