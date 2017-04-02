逼70名女學生脫褲！印度女舍監要檢查誰「月經」來
什麼！這年頭了還有這種霸凌體罰！印度北方一間寄宿學校的女廁門上沾有血迹因廁所被弄髒了又找不到誰是肇事者，女舍監竟要求整間宿舍至少70名學生集體脫褲子，要藉此檢查誰經期來了，想找出「抹紅」廁所的兇手。
印度《Outlook India》網站報導，印度穆扎法爾納加爾（Muzaffarnagar）一間學校近來傳出舍監體罰女學生。當時現場沒有老師，女舍監托馬爾（Surekha Tomar）逼迫70名年約10歲的女童下半身衣物全部脫掉，否則就要進行體罰，還有女學生要求下半身赤裸坐在教室裡。
事發後引發學生家長抗議，印度教育部也已成立專案小組調查脫褲一事。而。校方亦已將涉案女舍監托馬爾停職。
然女舍監矢口否認她命令女學生們脫褲，還聲稱自己是女生們的守護人，她只是希望向她們解釋月經是生理現象，不用感到羞愧，對於招指控，女舍監還辯稱「都是教職員與學生們的陰謀」。
★ 中時電子報關心您！尊重身體自主權！請撥打113、110
(中時電子報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。