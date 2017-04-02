邁阿密網賽 英國女將康塔封后

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英國網球女將康塔（Johanna Konta）今天以6比4、6比3擊退丹麥好手瓦芝妮雅琪（Caroline Wozniacki），在邁阿密公開賽女單封后。這是過去40年來英國女網選手的最佳表現。

大會第10種子康塔今天獲勝後，女網世界排名將上升至第7。這是康塔贏得的生涯最大勝利，也是自1977年以來英國女網選手的最佳表現，當年韋德（VirginiaWade）在溫布頓網賽封后。

女單第12種子瓦芝妮雅琪則是今年第3度闖進決賽又第3度落敗，前兩次分別於杜拜和杜哈向對手稱臣。

康塔1月在雪梨網賽封后，今天在邁阿密抱回今年第2座冠軍。1060402

(中央社)