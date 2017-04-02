坐著喝勝過站著喝！喝水6撇步 越喝越健康

喝水也是有技巧的，如喝水的份量、溫度、餐前或餐後，甚至喝水的姿勢都會關係我們的健康！（達志影像／shutterstock提供）

「沒事多喝水，多喝水沒事」水是生命泉源，大多數人認為，每天喝8杯水（2000cc）有益健康，還能讓肌膚維持水嫩。然其實喝水可並非喝越多越好，據外媒《times of india》報導，其實喝水也是有技巧的，如喝水的份量、溫度、餐前或餐後，甚至喝水的姿勢都會關係我們的健康！

1.小口喝勝過大口喝

大量運動後，總不免補充水分！然需記得喝水也要注重份量，小口喝勝過大口喝。大口喝水把大量空氣一起吞進胃裡，容易引發打嗝或腹脹，對於消化系統有不好的影響，而小口喝水能舒緩消化道不適，又能達到止渴、補充水分效果。

2.喝水「少量多杯」

如同減肥「少量多餐」道理，喝水也是「少量多杯」對身體較無負擔。專家指出，「少量多杯」的喝水方式也有助減肥，可減少嘴饞機會，然水是沒有熱量的，不能解決真正的飢餓感，僅能短暫消除而已。

3. 坐著喝勝過站著喝

喝水的姿勢也大有學問！專家指出，站著喝水會讓水分迅速地流進結腸，導致水分無法被身體有效吸收，甚至對腎臟、關節以及胃食道逆流產生不良影響，建議不妨心平氣和坐下來好好喝水。

4.餐前不能喝太多水

過去曾有研究指出，餐前喝水有助減肥，然專家提醒，餐前喝水OK，但需記得不要喝太多。因如吃飯前喝太多水，會讓胃的空間變少，呈現「虛滿」狀態，從阿育吠陀觀點來看，一個人的胃裡頭應該呈現食物：水：空間的比例是2:1:1。

5.喝溫水勝過喝冰水

進日本餐廳時，服務生總會立即一杯「冰開水」。雖冰、熱水各有益處，然站在專家觀點，喝冰水易對人體的消化系統、感官帶來刺激，如自身身體是屬於身體較敏感的人，喝冰水恐會有不適症狀發生。

6.照著時間點喝水就對了

喝水的份量多少才適宜呢？專家指出，一杯水的量為125cc，起床清醒喝兩杯，餐前20至30分鐘喝一杯，運動前後、洗澡前、睡前喝一杯。至於如生病時，不妨多多喝水，讓保持水分充足狀態。

(中時電子報)