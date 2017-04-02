他們相差20歲↑忘年婚觸礁 強哥鬧翻最難堪

演藝圈有不少忘年婚，最終還是破局。（圖／取材自微博；達志影像）

瓊瑤劇小生馬景濤去年才和嫩妻吳佳尼慶祝9週年結婚紀念日，兩人雖相差21歲，但看不出年齡隔閡，幸福模樣羨煞眾人，沒想到日前卻突然宣布10年婚姻破局，讓外界震驚不已。而和他們一樣的觸礁忘年婚例子，演藝圈也不少，好萊塢男星強尼戴普更和小22歲的嫩妻徹底翻臉。

55歲馬景濤和相差21歲的第二任妻子吳佳尼，日前宣布結束10年婚姻。（圖／取材自馬景濤微博）

55歲馬景濤1990年和第一任妻子唐韻結婚，育有一女馬世嬡，但短短3年婚姻就告吹，而2006年他和小21歲的大陸女星吳佳尼合作電視劇《封神榜之鳳鳴岐山》擦出愛火，隔年宣布再婚，婚後生下2子馬世天、馬世心，不時曬出一家四口出遊照，相當幸福。沒想到，馬景濤上月30日突在微博宣布和吳佳尼離婚，沒特別說明分開原因，僅感謝妻女用10年青春陪他一起創業，「我的愛、我的幸福、我的婚姻，都將在今天畫上最美好的句號。佳尼世嬡盡情自由地高飛吧」，令網友十分錯愕。

55歲莫少聰前年和小28歲嫩妻孫雲玲離婚。（圖／達志影像）

55歲港星莫少聰因電影《中國最後一個太監》走紅，2011年卻因吸食大麻被捕遭大陸封殺，同年他和小28歲的大陸駐唱歌手孫雲玲結婚，婚後育有一女莫芷嫣。為了養家，莫少聰還到雲南投資種茶、在北京開茶館，而2015年底他終於獲得「解封」，演藝事業要重現曙光時，卻傳出和嫩妻離婚，經紀人證實消息時，表示兩人之間並無有第三者，純粹是年齡、文化差異，加上性格不合是主因，才決定分開。

強尼戴普和小22歲安柏赫德打了7個月的離婚官司，終於在今年1月落幕。（圖／達志影像）

53歲「強哥」強尼戴普（Johnny Depp）去年頻傳負面新聞，除了被爆過於揮霍，出現破產危機之外，佔盡媒體版面的無非就是，他與第二任、小22歲的妻子安柏赫德（Amber Heard）鬧離婚。他們互控彼此家暴、外遇，安柏赫德還曝光右眼被打到紅腫瘀青，以及對方失控暴怒的影片，直指強尼戴普是家暴慣犯，更發生贍養費喬不攏的狀況，使得強尼戴普反擊女方無恥、死要錢，而這段打了7個月的離婚官司，最後在今年1月14日，由強尼戴普支付700萬元美金（約2.2億台幣）給女方作為結束。但他們的家醜鬧得滿城風雨，從佳偶變怨偶，可說是形象兩敗俱傷。

(專題報導)