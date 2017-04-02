清晨板橋9.2度！白天溫暖舒適、高溫上看26度
清明時節雨紛紛？話說從昨日連假（4月1日）起，降雨已趨緩，從今（2日起），冷氣團減弱，好天氣也要來報到了。接下來的一周將會是溫暖舒適好天氣。然今日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫較低，板橋出現9.2度低溫。
今日清晨大陸冷氣團及輻射冷卻影響，氣溫較低，白天起大陸冷氣團逐漸減弱，氣溫回升，中南部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲的天氣，北部溫度約13～22度、中部約13～24度、南部約15～26度。各地為多雲到晴，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
大致說來，接下來的一周將會是溫暖舒適、適合出遊踏青的好日子，南部高溫甚至有機會超過30度；但入夜後及清晨氣溫仍偏低，提醒民眾須留心天氣變化，避免著涼。
明（3日）清晨輻射冷卻影響，氣溫仍低，西半部日夜溫差大；台灣各地及澎湖、金門、馬祖大多為晴到多雲，僅東部及東南部地區有零星短暫雨。
此外，今日台南以北、恆春半島、東半部（含蘭嶼、綠島）及澎湖、金門沿海、空曠地區易有８至９級強陣風，鄰近海域並有較大風浪，請注意。
至於民眾關心的空氣品質，環保署提醒，今日北部、湖口、苗栗、中部、雲嘉南及花蓮地區橘色提醒（對敏感族群不健康）；另馬祖、金門、中壢、新營、善化及高屏地區紅色警示（對所有族群不健康，宜減少在戶外活動）。
(中時電子報)
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