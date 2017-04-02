高溫上看26度 白天舒適早晚涼

我要評比

清明連假還有3天，中央氣象局指出，今天北部高溫可達攝氏22度、中部24度、南部26度，白天舒適，外出踏青可適時增減衣物，中南部日夜溫差大，可達10度以上。

中央氣象局指出，冷氣團減弱，氣溫回升，中午舒適，早晚受輻射冷卻影響，感覺較冷，注意保暖；由於水氣減少，各地大多為晴到多雲的天氣，僅花、東地區可能有零星短暫雨。

另外，沿海及離島空曠地區風力較強，鄰近海域易有8至9級強陣風，請民眾注意戶外設備牢固，海邊活動及海上作業請注意安全。

在空氣品質預報資訊方面，今天中南部地區為橘色提醒（對敏感族群不健康），其他地區為良好至普通，指標污染物為細懸浮微粒（PM2.5）；詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060402

(中央社)