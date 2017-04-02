哥倫比亞西南部土石流 至少154死400傷
官員今天表示，哥倫比亞西南部邊界省分普圖馬約省（Putumayo）境內昨晚湧現的土石流摧毀多棟民宅，造成至少154人喪生。紅十字會說，有400人受傷和220人失蹤。
路透社報導，連日豪雨造成多條河川水位暴漲溢流，把沉積物和土石等沖往首府莫科阿（Mocoa）市內建築物和道路，車輛困陷數英尺深爛泥中動彈不得。
哥倫比亞總統桑托斯（Juan Manuel Santos）飛抵人口34.5萬的莫科阿，督導市郊的救難行動，並慰問災民。桑托斯證實154人罹難後表示，「我們會竭盡一切可能幫助他們，這場災難讓我心碎。」
桑托斯說，官員正忙著確認失蹤人數。哥倫比亞國防部表示，將近200人受傷，超過1100名軍警奉令搶救倖存者。
空軍在推特張貼的照片顯示，社區街道到處是爛泥和受損房舍，上傳至社群媒體的手機拍攝短片顯示，居民於夜間忙著搜尋倖存者，因水深及腰，行動困難。
法新社報導，官員今天表示，哥倫比亞西南部豪雨引發的土石流沖毀房舍，造成超過150人喪生、數百人受傷或落不明。
軍方拍攝的西南部城市莫科阿的照片顯示，土石流沖走民宅、橋樑、車輛和樹木，留下成堆毀損木材和竭色爛泥。連日豪雨引發的土石流於31日深夜釀災。
哥倫比亞總統桑托斯今天飛抵普圖馬約省首府莫科阿視察災情及督導搶救行動。桑托斯告訴記者，「最新罹難人數是154人，這是非常可怕的數字。」
紅十字會表示，有400人受傷、220人失蹤。紅十字救援幹部尤瑞尼亞（Cesar Urena）警告稱，由於有數百人仍下落不明，罹難人數可能還會攀升。
他又說，罹難人數相當快速大幅攀升。紅十字會原先估計只有16人罹難。1060402
(中央社)
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