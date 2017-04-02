按讚人氣＝買氣？專家：還是乖乖買廣告吧
現今網路社群媒體發達，不少業者或品牌都會成立粉絲團，並藉此累積人氣，希望最終反應到買氣上，但實情可能並非這般美好，想將社群粉絲轉化為消費者，還不如直接花錢買廣告來得省事有效果。
美國路易斯安那州的杜蘭大學副教授莫肯(Daniel Mochon)表示，人們普遍將臉書、推特等視為社群平台，但對於大多數業者來說，他們都相信臉書這種社交互動，能夠提升消費者忠誠度，並帶來消費者，但其實消費者很少會在品牌粉絲頁面上發文，且通常只會瀏覽到品牌的部分臉書內容，除非他們成為付費廣告的目標。
研究人員也表示，廣告的重點就在於更能夠將訊息有效傳達給目標客戶，且以臉書為例，其演算法會根據用戶的喜好和行為進行內容過濾，因此業者無法保證自己發布的內容一定會出現在粉絲的塗鴉牆上，除非是付費推廣內容。
而此研究結果也表明，對業者而言，與其將臉書視為社交平台，還不如將它當成一種傳統廣告形式來得更好操作。
(中時電子報)
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