NBA》生涯第400場出賽 林書豪領籃網贏球
(08：11更新)布魯克林籃網2日回到紐約主場遭遇奧蘭多魔術，這也是林書豪生涯第400場出賽，豪哥先發打了28分11秒，14投3中，拿8分、8助攻、4籃板、2抄截與1火鍋，搭配歡慶29歲生日的布魯克羅培茲貢獻30分，籃網121比111力退魔術，本季第17勝入袋。
(第1節)籃網前8次出手僅中1球，慘遭魔術打出15比5開局，幸好籃網隨即發動三分攻勢追上，林書豪除了發揮妙傳助攻，頻跟布魯克羅培茲完成「布魯克-林」連線，更在此節還剩5分24秒投進三分外線開張，打完第1節，籃網33比33打平。
(第2節)靠著崔佛布克領軍，籃網次節重新取得領先，林書豪在上半場還剩5分56秒上場，儘管他的手感仍然欠佳，卻用穩定組織能力，幫助籃網保持領先優勢，加上今日壽星羅培茲內線單打強勢，半場就拿18分，上半場結束，籃網暫以60比53領先。
(第3節)下半場開賽3分16秒，林書豪再次投進三分外線，但他手感仍不理想，隨後籃網因為發生過多失誤，加上外線命中率偏低，魔術趁機縮小差距，甚至取得超前，幸好籃網換成吉爾派崔克與懷海德發威，打完前3節，雙方打成89比89平手。
(第4節)籃網板凳球員末節一開始火力全開，尤其是布克，幫助籃網打出13比2攻勢，「布魯克-林」也在最後6分27秒同時換回場上，林書豪最後2分59秒切入放進兩分，更在最後1分58秒妙傳給羅培茲投進三分球，徹底摧毀魔術反攻氣勢，勝負已無懸念。
(中時電子報)
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